×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Hanau, planlı ve projeliydi. Katil susturuldu. Yara hâlâ kanıyor...’

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Hanau Katliamı#AVRUPADAN HABERLER
‘Hanau, planlı ve projeliydi. Katil susturuldu. Yara hâlâ kanıyor...’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 12:04

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 9 kişi arasında yer alan Türklerin yakınları, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Alman devletinin olayı hâlâ aydınlatmamasına tepki gösterdi.Almanya’yı yöneten siyasetçilerin olayı aydınlatma sözü vermelerine rağmen sözlerinde durmadıklarını belirten aileler, AA muhabirine dava dosyasının kapatıldığını hatırlatarak, ülke tarihine geçecek büyüklükteki bu ırkçı terör saldırısının ardından adaletin sağlanmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Irkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün annesi Emiş ve babası Selahattin Gürbüz, aradan bunca zaman geçmesine rağmen olayın aydınlatılmadığını ve adaletin yerini bulmadığını ifade etti. Anne Emiş Gürbüz, “5 yıldır her şey aynı, bizi oyalıyorlar, verdikleri sözü tutmuyorlar. Biz aileler olarak sadece adaletin yerini bulmasının ve olayın aydınlanmasının peşindeydik. Her defasında Alman devletine soruyorum: ‘Bu isteğimiz çok mu fazla?’ Biz her defasında bu soruyu soruyorduk ama maalesef cevap da alamıyorduk” dedi. Katilin öldüğüne inandığını ancak kendini öldürdüğüne inanmadığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu: “Katil ebediyete kadar susturuldu çünkü zaten bu 19 Şubat 2020, planlı ve projeliydi, o yüzden de katil susturuldu. Bu yara kapanmıyor, kabuk bağlamıyor, yara hâlâ kanıyor ve kanayacak çünkü adalet yerini bulmadığı sürece, olay aydınlanmadığı sürece bu yara kanamaya devam edecek. Hiçbir yerden yardım almadık. Çalıştık, çabaladık, çoluğumuz, çocuğumuz okudu, meslek, iş sahibi oldu. Çalışıyordu, ödülü de bu oldu.”

‘Hanau, planlı ve projeliydi. Katil susturuldu. Yara hâlâ kanıyor...’

Emiş Gürbüz, Selahattin Gürbüz

Haberin Devamı

‘TÜM KAPILAR ŞU AN BİZE KAPALI’
34 yaşındayken ırkçı katilin silahından çıkan kurşunlarla yaşama veda eden Fatih Saraçoğlu’nun ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu, değerlendirmelerini öldürülenlerin Hanau’daki mezarları başında yaptı. Saraçoğlu, “Aradan 5 yıl geçti ama acılarımız hâlâ taze. Bu acılarımız daha da büyüyor çünkü hukuki açıdan bir şey elde edemedik. Hukuki olarak bir yol kalmadı, biliyorsunuz dosyalar da kapandı, hiçbir çare kalmadı, tüm kapılar şu an bize kapalı” dedi. “Bize verilen sözlerin çoğu yerine getirilmedi” diyen Saraçoğlu, şunları kaydetti: “Hiç kimse sorumluluğu üzerine almıyor şu an. (Olayın yaşandığı mekandaki) Kapıların kilitli olması, polisin telefona çıkmaması konusunda yetkililer kendilerini suçlamıyorlar ve ‘Bir şey yapamazdık’ diyerek olayı kapatıyorlar veya emekliye ayrılıyorlar kısacası.”

‘Hanau, planlı ve projeliydi. Katil susturuldu. Yara hâlâ kanıyor...’
Çetin Gültekin
‘Hanau, planlı ve projeliydi. Katil susturuldu. Yara hâlâ kanıyor...’
Hayrettin Saraçoğlu

Haberin Devamı

‘KATİLİN BABASI AİLELERİ TACİZ EDİYOR’
Irkçı terör saldırısında 37 yaşında öldürülen Gökhan Gültekin’in ağabeyi Çetin Gültekin, yetkililerin olayın aydınlatılması konusunda ilk günden beri aynı sözleri tekrarladıklarını ancak değişen hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “5 yıldır çok uğraştık, birçok skandalı gün yüzüne çıkardık ama buna rağmen bir şey elde edemedik” dedi.
Kardeşinin işlettiği nargile kafede katledilmesinden 38 gün sonra oğlunun acısına dayanamayarak yaşamını yitiren babası Behçet Gültekin’in acısıyla ikinci kez sarsılan ağabey Çetin Gültekin, 9 kişiyi katleden Tobias Rathjen’in babası Hans Gerd Rathjen’in kurbanların ailelerini tehdit ettiğini ve polis tarafından korunduğunu savundu. Katilin babasının hâlâ mağdur aileleri tehdit edip tacizde bulunduğunu anlatan Gültekin, şöyle devam etti: “Bu kişi asıl kurbanın kendi oğlu olduğunu söyledi. Köpeğiyle bazı ailelerin evinin önünde dikiliyor, saatlerce camın içine bakıyor. Oğlunun öldürdüğü kurbanın ufak kardeşinin yanına okula gidiyor, ‘Seninle 13.30’da görüşeceğiz’ diyor. O çocuk o gün bugündür okula gidemiyor. Bu kişi mahkemeye de çıktı ancak bu suçlamalardan dolayı değil sadece hâkime saygısızlıktan dolayı para cezası aldı.”

‘Hanau, planlı ve projeliydi. Katil susturuldu. Yara hâlâ kanıyor...’
Mutlu Koçak, Çetin Gültekin

Haberin Devamı

Mutlu Koçak ile kardeşini ölümsüzleştirmek için “Almanya’da doğdu, büyüdü ve öldürüldü” (Geboren, aufgewachsen und ermorder in Deutschland) isimli kitap yazan Gültekin, bu ırkçı cinayetin bilinmeyen yönlerini ve sonrasında yaşananları anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

IRKÇI TERÖR SALDIRISI
Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk’ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel harekât timinin saldırının ardından düzenlediği operasyonda 43 yaşındaki Rathjen ile 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Saldırgan Rathjen’in avcılık belgesinin olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır” ifadesini kullanmıştı. Federal Savcılık’tan Aralık 2021’de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşının bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Hanau Katliamı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!