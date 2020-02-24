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Avrupa
AA / İHA / DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 17:28,Son Güncelleme:/

Hanau kurbanlarına son görev

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Hanau kurbanlarına son görev
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Almanya’nın Hanau kentinde, 19 Şubat akşamı ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz için kent meydanında cenaze töreni düzenlendi.

MARKT Meydanı’nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen’in kıldırdığı cenaze namazına, kurban yakınları, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yla birlikte binlerce kişi katıldı.
Türk bayraklı tabutlarla getirilen ırkçı terör kurbanlarının cenaze töreninde, kurbanların yakınları göz yaşı döktü.

Hanau kurbanlarına son görev
İKİ CENAZE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ
Düzenlenen törenin ardından kurbanlardan Sedat Gürbüz’ün naaşı Dietzenbach beldesinde toprağa verilirken, Fatih Saraçoğlu ile Gökhan Gültekin’in cenazelerinin ise defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. İstanbul’a gönderilen Gökhan Gültekin’in naaşı yarın defnedilmek üzere önce memleketi Ağrı Eleşkirt’e gönderilecek. Fatih Saraçoğlu’nun naaşı ise Çorum İskilip’e gönderildi.
Hanau kurbanlarına son görev

Hanau kurbanlarına son görev

Hanau kurbanlarına son görev

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