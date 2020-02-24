Hanau kurbanlarına son görev

MARKT Meydanı’nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen’in kıldırdığı cenaze namazına, kurban yakınları, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yla birlikte binlerce kişi katıldı.

Türk bayraklı tabutlarla getirilen ırkçı terör kurbanlarının cenaze töreninde, kurbanların yakınları göz yaşı döktü. İKİ CENAZE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen törenin ardından kurbanlardan Sedat Gürbüz’ün naaşı Dietzenbach beldesinde toprağa verilirken, Fatih Saraçoğlu ile Gökhan Gültekin’in cenazelerinin ise defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. İstanbul’a gönderilen Gökhan Gültekin’in naaşı yarın defnedilmek üzere önce memleketi Ağrı Eleşkirt’e gönderilecek. Fatih Saraçoğlu’nun naaşı ise Çorum İskilip’e gönderildi.

