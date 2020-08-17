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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 17.08.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Hanau kurbanları için anma

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Hanau kurbanları için anma
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Hanau kentinde 19 Şubat’ta ırkçı saldırı sonrası katledilen dördü Türkiye kökenli 9 göçmen için anma yürüyüşü düzenlenecek.

HANAU kentinde katliamın altıncı ayında 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak anmaya Almanya genelinde katılımın gerçekleşmesi bekleniyor. Anmaya katılımı sağlamak için birçok kentten otobüslerin kaldırılması planlanıyor. Berlin’den Hanau’daki yürüyüşe katılacaklar için iki otobüs kiralandı. Otobüslerin cumartesi günü Ostbahnhof’dan hareket edeceği bildirildi. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de 26 Ağustos tarihinde kurban yakınları ve aileleriyle bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?
Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de 43 yaşındaki ırkçı Tobias R. silahla kentin merkezindeki Sedat Gürbüz’e ait nargile barı önce basmıştı. Burada Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu’nu katleden ırkçı saldırgan, daha sonra otomobiliyle evinin yakınlarında yan yana bulunan bahis bürosu ve büfe çalışanları ile o sırada içeride olan müşterileri taramıştı. İki saldırı sonrası evine dönen ırkçı katil, cinayetlerine buradan da devam etmişti. Önce yatalak annesini öldüren ırkçı, sonra da evin kömürlüğüne inerek intihar etmişti. Katliamda Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar ve Fatih Saraçoğlu’nun yanı sıra Bosnalı, Afgan, Bulgar ve Romanya kökenli göçmenler hayatını kaybetmişti.

 

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