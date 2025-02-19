Hanau kurbanları anıldı: ‘Ortak ülkemiz Almanya bugün acınızı ve kederinizi paylaşıyor’

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ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, anma töreninde yaptığı konuşmasına, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini tek tek okuyarak başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına, Hanau halkına ve tüm ülkeye yaşanan bu üzücü olaydan dolayı başsağlığı dileyen Steinmeier, “Tam 5 yıl önce bugün, o korkunç gecede, burada kendi şehirlerinde 9 kişi vahşice öldürüldüler. Bir aşırı sağcının kurşunları onları hayatlarından kopardı. Fail onları kafede, büfede, sokakta vurdu. Kurbanlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Irkçı nefretin hedefi göçmenlik geçmişi olan insanlardı. Onun gözünde Almanya’ya ait olmayan insanlardı” dedi.

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Cumhurbaşkanı Steinmeier, şöyle devam etti: “Ortak ülkemiz Almanya bugün acınızı ve kederinizi paylaşıyor. Sizinle birlikte hatırlıyor ve yas tutuyoruz. 19 Şubat 2020 kabusunun sizin için bitmediğini görüyoruz ve duyuyoruz. Birçoğunuz o günden bu yana ruhen ağır yaralar aldınız. Bugün ayrıca, ülkemizde göçmenlik geçmişi olan ve Hanau’daki saldırıyla derinden sarsılan diğer birçok insanı da anıyoruz. Hanau’daki aşırı sağcı cinayetler, açık toplumumuza ve liberal demokrasimize yönelik, ülkemizde barış içinde bir arada yaşamaya yönelik bir saldırıydı.” Olayda sorumluluğu bulunanların açığa çıkarılmasının önemini vurgulayan Steinmeier, politikacı olsun, yetkililer olsun, herkesin bu tür olaylarının aydınlatılması ve arka planının ortaya çıkarılması gibi sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

‘HÂLÂ CEVAPLANAMAYAN SORULAR VAR’

Steinmeier, kurban yakınlarına hitaben, devletin yakınlarını koruyamamış olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Ayrıca olaydan sonra zaman zaman terk edilmiş veya saygısızlığa uğramış hissetmeniz de beni üzüyor, bunu bana birkaç kez bizzat anlattınız. Devletimiz adına bugün şunu söylüyorum: Bu tür şiddet eylemlerinin mağdurlarının ihtiyaç duydukları sempatiyi görmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur” diye konuştu. Bugün bile hâlâ kesin olarak cevaplanamayan sorular olduğunu söyleyen Steinmeier, şunları kaydetti: “Bunun size büyük sıkıntı verdiğini anlayabiliyorum ancak bütün yüreğimle sizden rica ediyorum: Öfke ve kin sizi ele geçirmesin. Lütfen ayrıca şehirdeki, eyaletteki ve federal hükümetteki iyi niyeti de görün, lütfen her yerde uzanan elleri de görün. Yaşananları geri almak mümkün değil. Ancak siyasetçilerin ve güvenlik güçlerinin saldırıdan ders çıkarması gerekiyor. Demokratik anayasal devletimiz uyanık ve dikkatli olmalı ve daha fazlasını yapmalı, nereden geldiklerine, neye inandıklarına veya kimi sevdiklerine bakmaksızın burada yaşayan tüm insanları korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Hanau’dan alınacak bir ders de budur.”

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‘DIŞLANMAYI DERİNLEŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN NEFRET...’

Steinmeier, Hanau cinayetlerinin birdenbire gerçekleşmediğine işaret ederek, “Failin işlediği suç, tarih öncesinden bu yana Müslümanlara, Yahudilere, Sinti ve Romanlara karşı duyulan nefreti içermektedir. Aynı zamanda internet ve sosyal medyada yayılan, toplumsal iklimimizi zehirlemeyi ve göçmen kökenli insanların izolasyonunu ve dışlanmasını derinleştirmeyi amaçlayan nefret de yer alıyor” ifadelerini kullandı. Birlikte yaşamanın önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı veren Steinmeier, “İnsanlar kökenlerine, dinlerine, ten renklerine indirgendiğinde itiraz edelim. Aşağılanan, hakaret edilen, tehdit edilenlerin yanında olalım. Saygı dilini tartışma alanlarımızın ortak dili haline getirelim” diye konuştu. Törende, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ile Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları da konuşma yaptı.

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Törenden önce ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin bazılarının mezarlarının yer aldığı Hanau Şehir Mezarlığı’nda da anma töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile çevre sakinlerinin katıldığı törende, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Hayatını kaybedenler için ayrıca, şehirdeki camilerde ve kiliselerde dualar edildi, ırkçılık karşıtı çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

IRKÇI TERÖR SALDIRISI

Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de, Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk’ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel harekat timinin saldırının ardında yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Saldırgan Rathjen’in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti. Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır” ifadelerini kullanmıştı. Federal Savcılık tarafından Aralık 2021’de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.