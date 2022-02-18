Hanau kurbanları anılacak

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HANAU mezarlığında düzenlenecek resmi törene koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 100 kişi katılabilecek. Öldürülen 9 kurbandan üçünün mezarı burada bulunuyor. Memleketlerinde defnedilen diğerleri için ise anıt dikildi. Törene kurban yakınlarının yanı sıra sivil toplum temsilcileri ile dini cemaat temsilcileri de katılacak. İçişleri Bakanı Faeser, Başbakan Bouffier ve Belediye Başkanı Claus Kaminsky, kurbanların anıtlarına birlikte çelenk koyacak. Hanau Belediyesi, kurbanların Türkiye’de, Romanya’da, Bulgaristan ile Dietzenbach ve Offenbach’taki mezarlarına da çelenk gönderecek. Hanau İslam Cemiyeti’nden Mustafa Macit Bozkurt da törende bir konuşma yapıp dua okuyacak. Başbakan Bouffier ve anma törenine ev sahipliği yapacak olan Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ortaklaşa yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün, kurbanlara ve akrabalarına karşı saygı ve alçakgönüllülük göstergesi olarak ve tüm Hanau, bölge ve eyalet vatandaşlarına ırkçılık, nefret ve nefret söylemiyle kararlı bir şekilde mücadele etmelerini hatırlatmak için asla unutulmamalı.”

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‘SALDIRI HEPİMİZE YAPILDI’

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky, öldürülen kurbanların asla unutulmayacağını belirtirken, “Hanau, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sağcı nefret söylemi ve şiddetin şehrimizde yeri olmamalı” dedi. Başbakan Volker Bouffier de, “Hanau hepimize yapılmış bir saldırıydı. Mağdurların ve yakınlarının acı kaderini birlikte paylaşıyoruz. Nefret ve kışkırtıcı söylemlere karşı ancak birlikte karşı durabiliriz. Biz dünyaya açık bir ülkeyiz. Irkçılık, antisemitizm ve her türlü insan düşmanlığının toplumumuzda yeri yoktur” diye konuştu. Dietzenbach camisinde de yarın kurbanlar için bir anma töreni düzenlenecek. Hanau saldırısı nedeniyle ülke genelinde birçok şehirde anma etkinlikleri ve ırkçılık karşıtı gösteriler planlanıyor.

Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan

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‘ÜLKEMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI’

Federal hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan da Hanau saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı: “Hanau’daki ırkçı ve aşırı sağcı saldırı, ülkemiz için bir dönüm noktası oldu. İçimizden 9 kişi feci bir şekilde hayatını kaybetti: Gökhan, Sedat, Said Nesar, Mercedes, Hamza, Vili Viorel, Fatih, Ferhat ve Kaloyan’ın hatırası hiç silinmesin, isimleri ortadan kaybolmasın diye hep anacağız. Onlar içimizden birileriydi, onlar Hanaululardı. Onları anmak, aynı zamanda yakınları ve akrabalarının yanında olmak görevimizdir.” Hanau’nun dışında da büyük yankı uyandıran saldırının aydınlatılmamasının zorunlu olduğu belirtildi.