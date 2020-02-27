Hamza ve Said yarın defnedilecek

HANAU’nun merkezindeki Marktplatz’da önce cenaze töreni düzenlenecek. Saat 15.00’de kılınacak namazın ardından iki gencin cenazesi doğdukları Hanau’da toprağa verilecek. 23 yaşındaki Hamza ve 22 yaşındaki Said, saldırı akşamı arkadaşlarıyla birlikte Arena kafede yemek yerken öldürülmüşlerdi.

Neonazi Tobias Rathjen, Midnight kafede üç kişiyi öldürdükten sonra Arena kafeyi basmış, burada da beş kişiyle birlikte dışarıda otomobilinden inen bir kişiyi öldürmüştü. Hanau’daki kanlı gecede dördü Türk, 9 göçmen kökenli ırkçı saldırganın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti.