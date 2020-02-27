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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Hamza ve Said yarın defnedilecek

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Hamza ve Said yarın defnedilecek
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Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terörist Tobias Rathjen’in 19 Şubat’ta Arena kafeye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Afganistan kökenli Said Nessar Hashemi ve Bosnalı Hamza Kurtoviç, yarın defnedilecek.

HANAU’nun merkezindeki Marktplatz’da önce cenaze töreni düzenlenecek. Saat 15.00’de kılınacak namazın ardından iki gencin cenazesi doğdukları Hanau’da toprağa verilecek. 23 yaşındaki Hamza ve 22 yaşındaki Said, saldırı akşamı arkadaşlarıyla birlikte Arena kafede yemek yerken öldürülmüşlerdi.
Neonazi Tobias Rathjen, Midnight kafede üç kişiyi öldürdükten sonra Arena kafeyi basmış, burada da beş kişiyle birlikte dışarıda otomobilinden inen bir kişiyi öldürmüştü. Hanau’daki kanlı gecede dördü Türk, 9 göçmen kökenli ırkçı saldırganın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti.

 

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