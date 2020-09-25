Hamm’daki 200 hastanın 150’si virüsü düğünde kapmış!

HAMM kentinde bir hafta içinde yeni tespit edilen vaka sayısı 100’ü aştı. Durumu ağır olan 13 hasta hastanede tedavi ediliyor. Dokuz hasta yoğun bakımda tutuluyor. Yoğun bakımdaki hastalar arasında düğüne katılanların da olduğu belirtildi. Virüs taşıyanların 40’ının ilk ve orta dereceli okula giden öğrenciler olduğu öğrenildi. Kentte 2 bin 573 kişi de tedbir amaçlı karantinada tutuluyor. Robert Koch Enstitüsü Hamm kentinde her 100 bin kişiden 96’sının hasta olduğunu duyurdu. 182 bin nüfuslu kent, Almanya’da vaka oranı en yüksek olan yer olarak kayıtlara geçti. Vaka ve karantinaya alınanların sayısının artması üzerine harekete geçen belediye, bu hafta yapılması planlanan bir düğünle iki bekarlığa veda eğlencesini iptal etti.

70 BAŞVURU

Belediye halkı bilgilendirmek amacıyla bir de çağrı merkezi kurdu. Belediye çalışanı beş görevli çağrı merkezinde gelen soruları yanıtlarken, alınan kısıtlama kararları ve önlemlerle ilgili vatandaşları da bilgilendiriyorlar. Belediye, 25 ile 50 kişinin katılacağı eğlence partileri, toplantılar, etkinlikler ve düğünler için bildirim zorunluluğu getirmişti. Belediyenin bu kararı üzerine kısa süre içinde 25 ile 50 kişi arasında katılımın olacağı toplantı, etkinlik ve düğün gibi organizasyon yapacaklarını bildirenlerin sayısı 70’i geçti.