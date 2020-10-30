Hamile sevgilisinin cesedini 5 gün yatağın altına saklamış!

YARGILANDIĞI mahkemede hakimin sorularını yanıtlayan sanık, cinayeti 26 yaşındaki sevgilisi Shannon Y. ile arasında çıkan anlamsız kıskançlık tartışması yüzünden işlediğini anlattı: “Shannon Y. ile 2017 yılında tanıştık. İkimiz de birbirimizi çok kıskanıyorduk. Hastanede yatan kız kardeşini ziyaret ettik. Hastaneden ayrılırken kız kardeşiyle birbirimize sarılmamızı sorun etti. Beni kız kardeşiyle yatmak istemekle itham etti. Ağlayarak ona susmasını söyledim. Susmadı. Bunun üzerine yüzüne yumrukladım. Sonrada yerde boğazını sıktım. Amacım öldürmek değildi.”

KOKUSU HÂLÂ BURNUMDA

Sanık sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu boğdum. Cesedi iki gün yatağın altında sakladım. Kokmaya başlayınca çöp poşetine koydum. Üç gün de böyle sakladım. Ardından toprağa gömdüm. Kokusu hâlâ burnumda” dedi. Sanık cinayetten haftalar sonra polise giderek teslim olmuş ve cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Cinayet geçen nisan ayında işlenmişti.