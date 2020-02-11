Hamile Miss Germany adayı!

YARIŞMAYA 2020 Bremen Güzeli olarak katılacak olan 25 yaşındaki Meryem Martin, dört aylık hamile. Karnında bebeğiyle yarışmada boy gösterecek Meryem Martin, “Evet bebek bekliyorum. Sonsuz mutluyum. Hamile olmam beni daha da motive ediyor” dedi. 9 Aralık’ta Bremen Güzeli seçilen Meryem Martin’in yarışmaya katılmasında bir sakınca olmadığını açıklayan Miss Germany organizatörü Ralf Klemmer, “Bizim yarışma kurallarımız var. Adayın 18 ve 39 yaş arasında ve Alman vatandaşı olmasıyla çıplak fotoğraflarının yayımlamamış olması gerekiyor. Hamile olup olmadığıyla ilgili yarışmada bir kısıtlama yok” dedi.

‘KRALİÇELİK SORUMLULUĞUM İÇİN SÖZ VERİYORUM’

Ağustos ayında doğum yapması beklenen Meryem Martin, güzellik tacı giymesi durumunda birçok etkinliğe katılması gerekecek. Hamileliği döneminde ve doğum sonrasında katılması zorunlu etkinliklerde yer alıp alamayacağıyla ilgili konuşan Meryem Martin, “Sevgilimden ve ailemden büyük destek alıyorum. Annelik ve seçilirsem kraliçelik sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getireceğimin sözünü veriyorum” dedi.

İKİ DE ANNE ADAY VAR

Almanya’nın en güzeli seçilmek için 16 eyaletten 16 aday yarışıyor. Adaylar 18 ile 35 yaşlar arasında. Son 16 aday Almanya genelinde 7 bin 500 genç kız arasında seçilmişti. Bu yılki kraliçe adayları arasında iki de anne var. Yarışmaya önceden çocuk sahibi adaylar katılamıyordu. Ancak son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle çocuklu adayların da yarışmaya katılmasının önü açıldı. 1927 yılından beri düzenlenen yarışmanın jürilerinin tamamı da ilk kez kadınlardan oluşuyor. Jüri üyeleri arasında RTL sunucusu Frauke Ludowig, Karateci Anna Lewandowsk ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi politikacı Dagmar Wöhrl de bulunuyor.