Hamburg’dan kötü haber! 20 kanser hastası virüse yakalandı

Klinik yöneticilerinin vakaları kamuoyundan saklamaları eleştiri konusu oldu. Klinik sözcüsü kamuoyuna açıklanmamasını şu sözlerle gerekçelendirdi: “Önce aramızda durumu ele alıp en iyi nasıl kontrol altına alabiliriz diye düşündük.” Onkoloji servisine virüsü bir hasta bakıcının getirdiği sanılıyor. Hasta bakıcının koronavirüs taşıdığı ise 5 Nisan’da aldığı test sonucuyla ortaya çıktığı öğrenildi. Hastane yönetimi onkoloji bölümünde yatan hastalarına test yapıldığını ve ek koruyucu önlemler alındığını, virüs taşıyan üç hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.