Hamburg’dan kötü haber! 20 kanser hastası virüse yakalandı
Hamburg Üniversite Kliniği’nde tedavi gören 20 kanser hastasıyla birlikte onkoloji servisinde görevli 20 personelin koronvirüs testlerinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Hastaların ve çalışanlarının günler öncesinde hasta oldukları bilindiği halde açıklanmadığı da belirlendi.
Klinik yöneticilerinin vakaları kamuoyundan saklamaları eleştiri konusu oldu. Klinik sözcüsü kamuoyuna açıklanmamasını şu sözlerle gerekçelendirdi: “Önce aramızda durumu ele alıp en iyi nasıl kontrol altına alabiliriz diye düşündük.” Onkoloji servisine virüsü bir hasta bakıcının getirdiği sanılıyor. Hasta bakıcının koronavirüs taşıdığı ise 5 Nisan’da aldığı test sonucuyla ortaya çıktığı öğrenildi. Hastane yönetimi onkoloji bölümünde yatan hastalarına test yapıldığını ve ek koruyucu önlemler alındığını, virüs taşıyan üç hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
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