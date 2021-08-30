Hamburg’da unutulmaz bir tiyatro akşamı

FESTİVALİN düzenlendiği Mut Tiyatrosu’nda ön seansta Metin Mirza’nın yazıp yönettiği, Hicran Demir’in oynadığı ‘Kusurlu’ (Unvollkommen) Almanca olarak gösterildi. Tecavüze uğrayan ve yaşadığı travmayla kendine yabancılaşan bir gazeteci kadının, yaşadığı acının üstesinden gelme mücadelesinin konu edildiği oyun, deneysel tiyatro tarzında sahnelendi. Akşam seansında ise sanat hayatını bir süredir Berlin’de sürdüren, Tiyatro Kumpanyası Berlin’in kurucusu Kemal Kocatürk’ün yazıp yönettiği ‘Hürriyet Kavgası’ adlı oyun gösterildi. Oyunun konusu Nazım Hikmet’in hayatı ve eserleriydi.

Eşi Ayça Kocatürk’ün piyanoda eşlik ettiği oyunda Kemal Kocatürk, etkili performansıyla Nazım Hikmet’in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan ‘Kuvâ-yi Milliye’ye, ‘Taranta-Babu’ya Mektuplar’dan ‘Benerci Kendini Niçin Öldürdü?’ye uzanan geniş bir yelpazede eserlerini yorumladı. Fonda gösterilen Nazım Hikmet’in hayatına dair slaytlar ve Ayça Kocatürk çaldığı piyanoyla izleyiciler unutulmaz bir şiir, müzik ve tiyatro akşamı yaşadı.

FESTİVALDEKİ DİĞER OYUNLAR

03.09.2021 Cuma, Saat 20:00

‘Getto Tiyatro – Klasik Oyunların Türkçe Yorumu’, Türkçe

William Shakespaere, Bertolt Brecht ve Dario Fo’nun çeşitli klasik eserlerini Türkçe olarak yorumlayan Getto Tiyatrosu’nun oyuncuları, yönetmen Bilal Bulut tarafından çalıştırıldı. ‘Atinalı Timon’, ‘Romeo ve Juliet’, ‘Lady Macbeth’, ‘Hamlet’, ‘Julius Sezar’, ‘Ofelya’, ‘Cesaret Ana ve Çocukları’ ile başka oyunlardan derlenen keyifli bir kolaj.

Yönetmen: Bilal Bulut,

Oyuncular: Nazım Evren, Türkan Tektaş, Fatma Kuru, Haydar Bakay, Nurgül Gülakman, Zeliha Yaman-Tawafi, Gülbahar Akçiçek, Kadife Mike Ferreira, Mehmet Öndek 04.09.2021 Cumartesi, Saat 19:00

‘Tiyatro İstasyon - Doğaçlama Oyunu’, Türkçe

Hamburg’un en eski Türk tiyatrosu Tiyatro İstasyon, Aykırı İşler Sanat Grubu kurucusu, yazar-yönetmen Bülent Taş ile birlikte, Argos müzik grubunun eşliğinde çeşitli doğaçlama tiyatro formatları sunup izleyicilerle interaktif oyun geliştirecek. Seyircinin katkısıyla ve yönelimiyle o anda sahnede üretilecek oyunun adı ve tekrarı yok. İzleyici hem yönetmen hem de oyuncu olacak.

Müzik: Argos

Oyuncular: Nazmiye Acar, Fatma Kurt, İbrahim Arslan (Tiyatro İstasyon), Bülent Taş (Aykırı İşler Sanat Grubu) ve izleyiciler.

04.09.2021, Cumartesi, Saat 20:30

Turan Vurgun&Apo Gülbeyaz’dan oluşan Argos müzik grubunun konseri. Festival kapanışı.

Turan Vurgun ve Apo Gülbeyaz, festivalin kapanış etkinliğinde Doğu Akdeniz bölgesinin çok farklı ve zengin müzik esintilerini Hamburg’a taşıyarak, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.