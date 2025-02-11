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Hamburg’da tren kazası: 12 yaralı

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#ALMANYA#HAMBURG#Tren Kazası
Hamburg’da tren kazası: 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 18:38

Almanya'nın Hamburg kentinin güneyinde, Hamburg-Harburg ile Aşağı Saksonya arasındaki Rönneburg semtinde demiryolu hattında öğleden sonra korkunç bir kaza meydana geldi. Deutsche Bahn’a ait bir ICE hızlı treni, bir TIR’la çarpıştı. Trende yaklaşık 300 yolcu bulunuyordu.

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ICE makinisti ani fren yapsa da kazayı önleyemedi ve tren TIR’a çarptı. İtfaiye yetkilileri kazada 12 kişinin yaralandığını, bunlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. 269 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık görevlileri ve bir kurtarma helikopteri sevk edildi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Bölgedeki enkazın büyüklüğü dikkati çekerken, TIR’ın ağır hasar aldığı bildirildi.
Hamburger Abendblatt gazetesinin haberine göre, TIR’ın arka kısmı tren yaklaştığı sırada rayların üzerine çıktı. TIR’ın, Harburg merkezli bir ray üreticisine ait olduğu iddia edilirken, çarpmanın etkisiyle yön değiştirdiği belirtildi. TIR’da bulunan çok sayıda ray parçası çarpışmadan sonra demiryolu hattına savruldu. Polis, kazadan yara almadan kurtulan yolcuların bölgeden tahliye edilmesi için otobüsler tahsis etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ALMANYA#HAMBURG#Tren Kazası

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