Hamburg’da SPD ile Yeşiller ortaklığına devam

YAPILAN ilk görüşmelerin ardından SPD ile Yeşiller’in ortaklık kurma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi. Koalisyon görüşmelerinde Hamburg Eyalet Başkanı Peter Tschentscher’in başkanlık yaptığı SPD heyeti seçimlerin hemen ardından Yeşiller’le görüşmüştü. Tschentscher, CDU ile de yapılan görüşmenin ardından olası hükümet ortakları adaylarıyla ilgili ”CDU ile düşünülebilinir. Yeşiller ortaklık için daha yakın bir ihtimal” değerledirmesinde bulundu.

ORTAKLIĞA DEVAM

SPD ile CDU güvenlik, ekonomi ve mali konularda yakın görüşler savunurken iki parti arasında özellikle konut ve mobil konularında ciddi görüş ayrılıkları var. Yeşiller düzenledikleri parti kongresinde aldıkları kararla hükümette yer almanın yolunu açmıştı. Yeşiller ile SPD son beş yıldır Hamburg Eyaleti’ni ortak yönetiyorlar. Hamburg seçimlerinde SPD yüzde 39.2, Yeşiller yüzde 24.2 ve CDU da yüzde 11.2 oranında oy almıştı.