Hamburg’da seçim var! SPD-Yeşiller koalisyonu ne olacak?

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1.3 milyona yakın seçmenden yüzde 38.3’ünün saat 11.00’e kadar sandık başına giderek veya mektupla oy kullandığı açıklandı. Cuma gününe kadar 420 bin seçmenin mektupla oy kullandığı belirtilirken, bu seçimlerde oy kullanma oranının 2020 yılındaki seçimlerden daha yüksek olacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Hamburg genelinde saat 18.00’e kadar açık kalacak 1269 seçim sandığında geçen hafta sonu yapılan genel seçimde seçmenlerin yüzde 80.8’inin oy kullandığı ve 18 yerine 16 yaşından büyüklerin oy kullanacakları parlamento seçimlerine katılım oranının daha yüksek olmasının beklendiği vurgulandı.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher (SPD), eşi Eva-Maria Tschentscher ile birlikte oyunu Barmbek’teki seçim sandığında kullandı. CDU’nun lider adayı ve partinin Hamburg Teşkilatı Başkanı Dennis Thering de Hummelsbüttel Lisesi’nde sandık başı başı yaparak oyunu verdi. Yeşiller’in lider adayı Katharina Fegebank da eşi Mathias Wolff’la birlikte Hamburg Üniversitesi Zooloji Enstitüsün’deki sandıkta oyunu kullandı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre 2015 yılından beri iktidarda olan SPD ile Yeşiller’in ortaklığı sürdüreceklerinden hareket ediliyor.