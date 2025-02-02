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Hamburg’da radarlara saldırı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Hamburg #Hamburg Radar
Hamburg’da radarlara saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 13:46

Almanya’nın Hamburg kentinde özellikle mobil radarlara yönelik saldırılar arttı.

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GEÇEN yıl kent genelinde 48’i sabit olmak üzere 114 radarın tahrip edildiği, üzerlerine karton ve bez parçaları yapıştırılarak kurallara uymayanların fotoğraflarının çekilmesinin engellendiği belirtildi. Bu rakamın bir yıl önce 120 civarında olduğu açıklandı. Hamburg’da radarlar sayesinde geçen yıl 48 milyon Euro trafik cezası geliri elde edildiği ve bu rakamın bir yıl önce de 44.4 milyon Euro olduğu kaydedildi. Almanya’daki geçerli yasal düzenlemelere göre, radarlara zarar verenlerin para cezasının yanı sıra 2 yıla kadar hapis cezasına alabilecekleri hatırlatıldı.

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#AVRUPADAN HABER#Hamburg #Hamburg Radar

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