Hamburg’da radarlara saldırı

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GEÇEN yıl kent genelinde 48’i sabit olmak üzere 114 radarın tahrip edildiği, üzerlerine karton ve bez parçaları yapıştırılarak kurallara uymayanların fotoğraflarının çekilmesinin engellendiği belirtildi. Bu rakamın bir yıl önce 120 civarında olduğu açıklandı. Hamburg’da radarlar sayesinde geçen yıl 48 milyon Euro trafik cezası geliri elde edildiği ve bu rakamın bir yıl önce de 44.4 milyon Euro olduğu kaydedildi. Almanya’daki geçerli yasal düzenlemelere göre, radarlara zarar verenlerin para cezasının yanı sıra 2 yıla kadar hapis cezasına alabilecekleri hatırlatıldı.