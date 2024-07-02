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Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu!

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#Hamburg#DİTİB#ÖĞRENCİ PİKNİĞİ
Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:27

Almanya’nın Hamburg kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde 2023 yılında açılışı yapılan Yunus Emre Açık İmam Hatip Lisesi öğrencileri için yıl sonu pikniği düzenlendi.

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ÖJENDORFER Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe, DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök’ün yanı sıra dernek başkanları ve yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrencilerin ve velilerin duygu ve düşünceleri alındı, şiirler okundu ve bilgi yarışması gibi birçok etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin sunumuyla gerçekleşen yıl sonu etkinliğinde DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu
TÜRKİYE’DE EĞİTİM KAMPI
Büyük bir azim ve gayret gösteren aileleri ve öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, hafta içi okullarına gidip hafta sonu imam hatip lisesi eğitimine devam eden öğrencileri takdir ederek, bu özverili çalışmalarından dolayı 2024-25 yılında Türkiye’de gerçekleşecek eğitim kampının müjdesini verdi. Konuşmasında, mihrap, kürsü ve minberleri emanet edeceğimiz bu genç din görevlisi adaylarına yeni yılda da aynı gayretle eğitimlerine devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Dikeç, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Ayrıca, bu eğitim sürecinde ev sahipliği yapan DİTİB Bergedorf Kocatepe Camii ve Pinneberg Yeni Camii dernek başkanlarına, eğitimde görev alan din görevlilerine ve pikniğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gün boyu süren piknikte öğrenciler birçok aktivite ile keyifli vakit geçirdi.
Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu

Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu

Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu

Hamburg’da öğrenciler yıl sonu pikniğinde buluştu



 

 

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#Hamburg#DİTİB#ÖĞRENCİ PİKNİĞİ

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