Hamburg’da nefesler tutuldu!

15 yıldır SPD-Yeşiller koalisyonun olduğu Hamburg’da Yeşiller ülke genelinde yükselirken, SPD büyük oy kaybediyor. Yeşiller bu seçimde sandıktan birinci parti çıkarak, SPD’yi koalisyon ortağı yapmak istiyor. Ancak anketlere göre, SPD yüzde 39 ile önde gidiyor. Yeşiller’in oyları ise yüzde 24 görünüyor. HANAU AfD’NİN OYLARINI ETKİLEDİ Mİ

CDU yüzde 12, Sol Parti yüzde 8.5, FDP’nin Meclis’e girip giremeyeceği şüpheli. Bu seçimde en çok merak edilen soru ise solun kalesi Hamburg’da aşırı sağ parti AfD’nin ne kadar oy alacağı. Anketlere göre AfD’nin oy oranı yüzde 6. Ama Hanau’daki ırkçı saldırı AfD oylarını nasıl etkileyecek? Şimdi gözler akşam sandıktan çıkacak sonuçlarda.