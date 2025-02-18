Hamburg’da kadın cinayeti

HAMBURG / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 19:59
Almanya’nın Hamburg kentindeki Hoheluft semtinde bulunan lüks bir apartman dairesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Polis, Gneisenaustrasse’deki bir apartmana büyük bir ekip ile baskın düzenledi. Dairede, bir kadın cesedi bulundu. İlk incelemelerde kadının sırt bölgesinde yaralar olduğu tespit edildi ve dairenin kan gölüne döndüğü belirtildi. Kadının pazartesi günü öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olay yerine gelen adli tıp uzmanları cinayetle ilgili deliller topladı. Polis ekipleri, Gneisenaustrasse çevresinde de arama çalışmaları yürüttü. Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren cinayet bürosu ekipleri çöp kutuları ve çalılıkları da aradı.
Polis, aynı gün içinde Hamburg
’un Marienthal semtinde de bir operasyon gerçekleştirdi. Claudiusstrasse’de 51 yaşındaki bir kadınla 40 yaşındaki bir erkek bıçakla yaralandı. Polis her iki olayın da diğer cinayetle bağlantılı olduğu düşünüyor. 51 yaşındaki kadının komşusu sabah saatlerinde bağrışmaları duyunca yardım etmek istedi. Ancak saldırgan kendisine de bıçakla saldırdı. Olay yerine gelen polis, 25 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldı. Olayın arka planı henüz tam olarak aydınlatılamadı. Polis, her iki olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.