Hamburg’da kadın cinayeti

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Polis, Gneisenaustrasse’deki bir apartmana büyük bir ekip ile baskın düzenledi. Dairede, bir kadın cesedi bulundu. İlk incelemelerde kadının sırt bölgesinde yaralar olduğu tespit edildi ve dairenin kan gölüne döndüğü belirtildi. Kadının pazartesi günü öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olay yerine gelen adli tıp uzmanları cinayetle ilgili deliller topladı. Polis ekipleri, Gneisenaustrasse çevresinde de arama çalışmaları yürüttü. Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren cinayet bürosu ekipleri çöp kutuları ve çalılıkları da aradı.

