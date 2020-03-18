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İHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Hamburg’da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

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Hamburg’da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
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Almanya’nın Hamburg kentinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

ALMANYA’nın en büyük liman kenti Hamburg’da bulunan eğlence merkezi St. Pauli’de yeni yapılan bir binanın duvarındaki tuğlalar ve iskele çöktü. Simon von Utrecht ile Budapester Caddesi’nin kesiştiği yerde yapımı devam eden binanın çöken iskelesi ve duvarı büyük bir gürültüye neden olurken olay yerine 60 itfaiyeyle çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Çöken enkazdan 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. 1’i ağır olmak üzere 8 işçinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan binanın duvarı ve inşaat iskelesinin çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Hamburg’da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Hamburg’da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Hamburg’da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

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