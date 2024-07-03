Hamburg’da hoş çay sohbeti

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HAMBURG’da düzenli aralıklarla ‘Çay Sohbeti’ başlığı altında farklı konuklarla sohbet toplantıları düzenleyen Hamburg Eyalet Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti milletvekili Güngör Yılmaz, bu kez Almanya’nın ilk Türk kökenli tiyatrocularından olan oyuncu, yönetmen ve yazar Murat Yeğiner’i (65) ağırladı. Bergedorf-Bille konut şirketinin etkinlik salonunda düzenlenen toplantıda Güngör Yılmaz, öncelikle Murat Yeğiner’in biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler verdi. 1960 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’ya gelen Yeğiner, Hamburg Müzik ve Tiyatro Yüksekokulu’nda eğitim aldı. Almanya genelinde birçok sahnede oyunculuk yapıp oyunlar yöneten Yeğiner, kısa bir süre öncesine kadar Hamburg tiyatro dünyasının önemli sahnelerinden Ohnsorg Tiyatrosu’nun başyönetmeni olarak görev yaptı ve yönettiği oyunlar büyük ilgi ve takdir topladı. Yılmaz, bu tanıtımın ardından sözü Murat Yeğiner’e bıraktı.

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Yeğiner, 15 yaşında tiyatro okuluna yazıldığı ve dolayısıyla 50 yıldır tiyatro aleminin içinde olduğunu ifade ederek, “Kariyerimin dört evresi var. İlki okul ve oyunculuk, ikincisi yönetmenlik, üçüncüsü tiyatro müdürlüğü ve en çok hoşuma giden ve şimdi içinde olduğum oyun yazarlığı evresi” dedi. Yazdığı ‘Das Frolleinwunder’ çok beğenildiğini ve halihazırda Almanya’da dört, beş tiyatroda sahnelenmeye devam ettiğini söyleyen Yeğiner, bunun da oyun yazarlığına daha da sıkı sarılmasına neden olduğunu kaydetti.

‘TİYATRODA İLK TÜRK KÖKENLİLERDENİM’

Kültür ve tiyatro dünyasında, göçmen kökenlilere karşı var olan ön yargılar hakkında da konuşan Yeğiner, “Tiyatroda ilk Türk kökenlilerdenim. 50 yıllık tecrübemle, ne yazık ki Almanya’da kültür alanında, eskiye nazaran bir çok şeyin iyiye gitmesine rağmen halen ön yargılar var olduğunu söyleyebilirim. Sıkça yaşanan bir konu bizi, yani göçü yaşamış insanları, bizden daha iyi tanıma, bilme iddiası var. Kültür sektöründe söz sahibi kişiler arasında, bizim için neyin iyi, neyin iyi olmadığını bildiği sanan, minnet borcu içinde olmamız gerektiği düşüncesi içinde olanlar var. Bunlar itiraza, yeniliğe veya eleştiriye açık değiller. Bu da kültür çalışması içinde yıkıcı olabiliyor. Nitekim son baş yönetmenlik görevimden istifa etmem böyle bir sürecin sonucuydu. Alman kültür dünyası, toplumun çeşitliliğine ayak uydurmalı ve kendini yenilemeli” diye konuştu. Keyifli sohbetin sonunda katılımcılar arasında bulunan kanun virtüözü Deniz Kaçan mini resital sunarken, Murat İlkbahar da şarkılarla kendisine eşlik etti.