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Hamburg’da hemşehrileriyle buluştu

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#ALMANYA#Yozgat#AVRUPADAN HABERLER
Hamburg’da hemşehrileriyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:36

Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Almanya Yozgatlılar Federasyonu’nun organizasyonuyla Hamburg’da yaşayan hemşehrileriyle bir araya geldi.

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Başkan Ekinci, programın ardından yaptığı açıklamada, “Almanya Yozgatlılar Federasyonu organizasyonuyla Hamburg’ta hemşehrilerimizle bir araya geldik. Memleket hasretini paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz güzel bir program oldu. Kurduğumuz bu güçlü bağı her zaman koruyacağız. Bizleri muhabbetle karşılayan, misafirperverliğiyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinlikte, Başkan Ekinci Sorgun Belediyesi’nin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verirken, gurbetçilerin memleketle ilgili taleplerini de dinledi. Hamburg ve çevresinde yaşayan Yozgatlılar, Başkan Ekinci’ye yoğun ilgi göstererek Sorgun’la olan bağlarını güçlendirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu buluşmanın, yurt dışındaki Yozgatlılarla olan dayanışmayı daha da pekiştirdiği belirtilirken, Başkan Ekinci, Sorgun’un sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın dört bir yanındaki hemşehrileriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Hamburg’da hemşehrileriyle buluştu


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#ALMANYA#Yozgat#AVRUPADAN HABERLER

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