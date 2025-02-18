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Hamburg’da gizemli cinayet! Daire kan gölüne döndü

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#ALMANYA#HAMBURG#Cinayet
Hamburg’da gizemli cinayet Daire kan gölüne döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:03

Hamburg’un Hoheluft semtinde bulunan lüks bir apartman dairesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Gneisenaustrasse’teki apartmana büyük bir ekiple baskın düzenleyen polis, bir kadın cesediyle karşılaştı. İlk incelemelerde kadının sırt bölgesinde yaralar olduğu tespit edildi ve dairenin kan gölüne döndüğü belirtildi.

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OLAY yerine gelen adli tip cinayetle ilgili deliller topladı. Polis ekipleri, Gneisenaustrasse çevresinde de arama çalışmaları yürüttü. Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren cinayet bürosu ekipleri çöp kutuları ve çalılıkları da aradı. Polisin aynı gün içinde Hamburg’un Wandsbek semtinde de bir operasyon gerçekleştirdi. Claudiusstrasse’te bir kadın yaralandı ve olayın diğer cinayetle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Olayın arka planı henüz tam olarak aydınlatılamadı. Polis, her iki olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

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#ALMANYA#HAMBURG#Cinayet

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