Hamburg’da gizemli cinayet! Daire kan gölüne döndü

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OLAY yerine gelen adli tip cinayetle ilgili deliller topladı. Polis ekipleri, Gneisenaustrasse çevresinde de arama çalışmaları yürüttü. Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren cinayet bürosu ekipleri çöp kutuları ve çalılıkları da aradı. Polisin aynı gün içinde Hamburg’un Wandsbek semtinde de bir operasyon gerçekleştirdi. Claudiusstrasse’te bir kadın yaralandı ve olayın diğer cinayetle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Olayın arka planı henüz tam olarak aydınlatılamadı. Polis, her iki olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.