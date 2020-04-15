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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Hamburg’da feci kaza: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

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Hamburg’da feci kaza: 2’si ağır 3 kişi yaralandı
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Almanya’nın Hamburg kentinde meydana gelen feci kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı. Otomobilin altında kalan yaralılardan biri kadın olmak üzere iki kişinin hayati tehlikesi var. Kazada diğer kişinin de otomobilden fırlayan parçanın çarpması sonucu hafif yaralandığı öğrenildi.

GÖRGÜ tanıkları Altona semtinde meydana gelen kazada sürücünün alkollü olduğu yönünde beyanlarda bulundu. Ancak polis görgü tanıklarının beyanını doğru olup olmadığı yönünde bir bilgi paylaşmadı ancak sürücünün yasalarca belirlenen hız sınırının çok üzerinde seyrettiğini açıkladı. Otomobil sürücüsünün de kaza nedeniyle şok geçirdiği ve yaralanmalarına yol açtığı diğer üç kişiyle birlikte hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Kaza yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye görevlisi olay yerinde uzun süre çalışma yürüttü. Kazada hasar gören otomobil çekiciyle olay yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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