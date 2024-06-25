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Hamburg’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’!

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#ALMANYA#OYUN#AVRUPADAN HABERLER
Hamburg’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 10:47

Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz tarafından düzenlenen tiyatro akşamında 200’den fazla kişi William Shakespeare’in baş yapıtlarını arasında olan ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı izledi.

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HAMBURG Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz tarafından, şehrin özel tiyatrolarından Ernst Deutsch Tiyatrosu iş birliğiyle düzenlenen tiyatro akşamında William Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ komedyası izlendi. Kendisi gibi Eyalet Parlamentosu milletvekili olan Ernst Deutsch Tiyatrosu’nun sahibi ve Genel Sanat Yönetmeni Isabella Vértes-Schütter’in verdiği 200’den fazla ücretsiz bileti Türkiye kökenli tiyatroseverlere dağıtan Güngör Yılmaz, “İlgi beklediğimizin çok üstünde oldu. Biletler çabuk tükendi. Hamburgluların şehrin kültür mekânlarını tanımalarına ve aynı zaman bu mekânların yeni kitleler kazanmalarına destek olmak istiyoruz. Isabella Vértes-Schütter ile daha sıkça bu tip tiyatro akşamları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Hamburg’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’

Güngör Yılmaz’ın düzenlediği tiyatro akşamına ilgi büyük oldu.

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ALMANYA’NIN EN BÜYÜK ÖZEL TİYATROSU
Yılda ortalama 200 bin izleyicisi ve 743 kişilik salonuyla Almanya’nın en büyük özel tiyatrosu olan Ernst Deutsch Tiyatrosu’ndaki oyun izleyicilere keyif verdi. Shakespeare’in 1594/95 yıllarında yazdığı komedi tarzındaki, ana teması aşk ve evlilik olan ve antik Yunanistan’da geçen ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ oyunu, aynı zamanda Shakespeare’in tüm dünyada en çok sahnelenen oyunlarından. Mona Kraushaar’ın yönettiği, Katrin Kersten’in sahne düzenini, Nini von Selzam’ın kostümleri hazırladığı, müziği Albrecht Ziepert’in derlediği oyunda, rolleri Alina Danko, Anatol Kaebisch, Anne Kulbatzki, Luis Quintana ve Marie Scharf paylaştılar.

Hamburg’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’

Hamburg’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’

Hamburg’da ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’


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#ALMANYA#OYUN#AVRUPADAN HABERLER

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