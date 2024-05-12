Hamburg’da bir gösteri daha...

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HAMBURG’un St. Georg kesiminde bir buluşma ve toplanma niteliğinde gerçekleşen etkinliğe bine yakın kişinin katılacağı bildirildiği halde 2 bin 300’den fazla kişi katıldı. Göstericilerin yürüyüş yapmasına izin verilmedi. Ancak planlanan gösteri öncesi “Çözüm hilafet” gibi afişlerin taşınması ve benzer sloganlar atılması yasaklandığı için göstericiler buna riayet etti. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yer almasına izin verilmediği için etkinliğe katılanların hemen hemen hepsinin erkek olduğu belirtildi. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlik sırasında olay çıkmadığı ve taşkınlık yaşanmadığı açıklandı. Buluşma ve toplanma nitelikli etkinlik karşı bir grup tarafından protesto edildi. Birkaç yüz metre ileride düzenlenen protesto gösterisi sırasında ‘Muslim Interaktiv’ grubunun yasaklanması talep edildi.

BAKAN BUSCHMANN’DAN TEPKİFederal Adalet Bakanı Marco Buschmann, hilafet sempatizanlarının Almanya sokaklarında gösteri yapmalarına tepki gösterdi. Buschmann, “Bu türk sempati gösterilerini politik olarak saçma buluyorum” derken, Federal Anayasa Mahkemesi’nin hilafetin gelmesi için somut girişimlerde bulunulmadığı sürece sözde kalacak söylemler atılmasında mahsur görülmediği yönünde karar verdiğini hatırlattı. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de radikaller üzerine kararlı bir şekilde gideceklerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını söyledi. Faeser, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı ile Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatlarının radikallerin faaliyetlerini sıkı bir biçimde izleyeceklerini vurguladı.