Hamburg’da acı olay! Çöp kamyonu çocuğu ezerek öldürdü

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Hamburger Abendblatt gazetesinin haberine göre, 7 yaşındaki çocuk bisikletiyle giderken çöp kamyonunun altında kaldı. Bild gazetesi ise kazanın, çocuğun okula giderken gerçekleştiğini yazdı. Kazada çocuğun babasının da olay yerinde olduğu ve şok geçirdiği belirtildi. Baba, olay yerinde bulunan bir ambulans içerisinde sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Olayı gören diğer tanıklar da büyük bir şok yaşadı. İtfaiye ekipleri, olay yerine psikolojik destek ekipleri çağrıldığını belirtti. Görgü tanıkları ve baba, olayın şokuyla baş etmeye çalışırken, bölgeye acil destek ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir bilgi olmadığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, 25 yaşındaki çöp kamyonu sürücüsünün sağa dönmek istediği ve çocuğun bisikletiyle kaldırımda ilerlerken bilinmeyen bir nedenle yola düştüğü ifade edildi. Kuzey Alman Radyosu (NDR), çöp kamyonu sürücüsünün fren yapmakta geç kaldığını bildirdi. Polis, kaza yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı ve bölgeyi trafiğe kapattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.