Hamburg’da 1.3 milyon seçmen sandık başına gidiyor

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HAMBURG’da şu anda SPD-Yeşiller arasında koalisyon hükümet bulunuyor. Partilerin Eyalet Başbakanı (Büyükşehir belediye başkan) adayları ise şöyle: Peter Tschentscher (SPD), Katharina Fegebank (Grüne-Yesiller), Dennis Thering (CDU), Dirk Nockemann (AfD) ve Cansu Özdemir (Linke-Sol Parti). Hamburg’da SPD’li eyalet parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz, partisinden yeniden aday gösterildi. Güngör Yılmaz, parti listesinden 42. sırada aday oldu. Almanya’daki diğer eyaletlerde “Landtag” olarak bilinen parlamento, Hamburg’un şehir devleti statüsü nedeniyle “Bürgerschaft” olarak adlandırılıyor. Bu meclis, yalnızca yerel yönetim meseleleriyle değil, aynı zamanda eyalet ve federal düzeydeki siyasi konularla da ilgileniyor. Halk tarafından doğrudan seçilen meclis, yasama süreçlerinden bütçe planlamalarına kadar birçok kritik alanda söz sahibi. Ayrıca, eyalet hükümeti olan Senato’yu denetleyerek, Hamburg’un eyalet başbakanını seçiyor. Ancak bugüne kadar bu göreve hep erkek siyasetçiler getirildi.



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Hamburg’da Alman vatandaşlığına sahip 16 yaşını doldurmuş olmak ve en az üç aydır Hamburg’da ikamet edeneler oy kullanabilecek. Seçimler, 2 Mart Pazar günü sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Oy kullanma yerleri, okullar, anaokulları ve kamuya açık diğer binalarda kurulacak. Seçmenlerin, seçim davetiyesiyle birlikte kimlik veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Mektupla oy kullanmak isteyen seçmenlerin, kırmızı oy zarfını en geç seçim günü saat 18.00’e kadar yetkili seçim ofisine ulaştırmaları gerekiyor.

SEÇMEN 10 OY KULLANACAK

Hamburg’da seçmenler toplamda 10 oy kullanabilecek. Beş oy, tüm şehir genelinde geçerli olan parti listeleri (sarı pusula) için, diğer beş oy ise seçim bölgesindeki adaylar (kırmızı pusula) için verilecek. Seçmenler, dilerlerse tüm oylarını tek bir partiye veya adaya verebilir ya da farklı adaylar arasında paylaştırabilir. Ancak, bir pusulada beşten fazla oy kullanılması durumunda, ilgili oy pusulası geçersiz sayılacak. Hamburg Eyalet Parlamentosu’nun normalde 121 sandalyeden oluşması bekleniyor. Ancak, seçim sonuçlarına bağlı olarak bu sayı artabilir. Infratest/dimap tarafından yapılan son ankete göre SPD yüzde 32, CDU yüzde 17, Yeşiller yüzde 19, FDP yüzde 3, Sol Parti ve AfD yüzde 10 oy aldı.