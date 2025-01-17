Hamburg Polis Teşkilatında göçmen kökenlilerin oranı artıyor

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Senato’nun açıklamasına göre, 2022’den itibaren polis teşkilatında göreve alınan göçmen kökenli çalışanların oranı sürekli olarak yüzde 20’nin üzerinde seyrediyor. Koronavirüs pandemisi öncesinde, 2019 yılında bu oran yüzde 15.9 iken, 2018’de yüzde 19.8 olarak kaydedilmişti. Hamburg yönetimi, polis teşkilatında göçmen kökenli bireylerin daha fazla yer almasını sağlamak için ‘Hayat Kadar Renkli Meslekler’ başlıklı bir kampanya yürütüyor. Bu kampanya, Hamburg’un demografik yapısının orta vadede polis teşkilatına yansımasını hedefliyor. Hamburg nüfusunun yaklaşık üçte birinin göçmen kökenli olduğu göz önüne alındığında, teşkilatta bu oranı artırmaya yönelik çalışmalar dikkat çekiyor.