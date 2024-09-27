Hamburg Film Festivali ‘Yazın Kralları’yla başladı

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BU yıl toplamda 55 ülkeden 124 film, on gün boyunca gösterimde olacak. Festival 5 Ekim Cumartesi sona erecek. Ancak iki Almanya’nın birleşme günü olan resmi tatil günü 3 Ekim’de festival kapsamında gösterilecek filmeler ücretsiz olacak. Açılışta konuşan Hamburg Kültür Senatörü Carsten Brosda, festivalin, konu ve insan çeşitliliği açısından her zaman farklı olduğunu vurguladı. Festival Direktörü Rabahallah ise festivalin şehir için öneminin farkında olarak hazırlandıklarını belirtti. Konuşmaların ardından festivalin açılış filmi olarak, ‘Yazın Kralları’ adlı film gösterildi. Film, genç bir kadın yönetmenin amatör oyuncularla kendi köyünde çektiği bir hikâyeyi ele alıyor.