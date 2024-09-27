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Hamburg Film Festivali ‘Yazın Kralları’yla başladı

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#ALMANYA#HAMBURG#Festival
Hamburg Film Festivali ‘Yazın Kralları’yla başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:46

Hamburg’da bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilen film festivalinin galası yapıldı. Hamburg Festivali, bu yıl yeni göreve başlayan yeni festival direktörü Malika Rabahallah yönetiminde heyecan verici bir açılışa sahne oldu. Galaya Hamburglu yönetmen Fatih Akın ile çok sayıda oyuncu, yönetmen ve ünlü isim katıldı.

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BU yıl toplamda 55 ülkeden 124 film, on gün boyunca gösterimde olacak. Festival 5 Ekim Cumartesi sona erecek. Ancak iki Almanya’nın birleşme günü olan resmi tatil günü 3 Ekim’de festival kapsamında gösterilecek filmeler ücretsiz olacak. Açılışta konuşan Hamburg Kültür Senatörü Carsten Brosda, festivalin, konu ve insan çeşitliliği açısından her zaman farklı olduğunu vurguladı. Festival Direktörü Rabahallah ise festivalin şehir için öneminin farkında olarak hazırlandıklarını belirtti. Konuşmaların ardından festivalin açılış filmi olarak, ‘Yazın Kralları’ adlı film gösterildi. Film, genç bir kadın yönetmenin amatör oyuncularla kendi köyünde çektiği bir hikâyeyi ele alıyor.

Hamburg Film Festivali ‘Yazın Kralları’yla başladı

Hamburg Film Festivali ‘Yazın Kralları’yla başladı


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#ALMANYA#HAMBURG#Festival

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