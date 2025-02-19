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Hamburg bu cinayeti konuşuyor: Genç adam annesini katletti, üvey annesini...

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#Hamburg#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Hamburg bu cinayeti konuşuyor: Genç adam annesini katletti, üvey annesini...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 19:26

Almanya’nın Hamburg kentinde hafta başında işlenen cinayetin detayları belli olmaya başladı. Olayda 25 yaşındaki gencin annesini öldürdüğü ve üvey annesini bıçaklayarak yaraladığı ortaya çıktı.

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HAMBURG’un seçkin semtlerinden Generals mahallesinde pazartesi günü yaşanan korkunç bir trajedi Almanya’nın gündemine oturdu. Olayın dehşet verici boyutu ancak salı sabahı ortaya çıktı. Polis ekipleri mahallede geniş çaplı incelemeler yaparken, adli tıp uzmanları Gneisenau caddesindeki binada incelemelerde bulundu. Sabah saat 07.30’da daireye giren polis, 58 yaşındaki anaokulu öğretmeni Kaia W.’yi yatakta, kanlar içinde buldu. Polis ekipleri, genç kadının pazartesi günü 25 yaşındaki oğlu Kian tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü düşünüyor.

Hamburg bu cinayeti konuşuyor: Genç adam annesini katletti, üvey annesini...

ÜVEY ANNESİNİ DE BIÇAKLADI
Adli tıp uzmanları, cinayetin kesin saatini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Kian W. annesini öldürdükten sonra yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Marienthal semtine gitti. Burada, Claudius caddesinde bulunan eski bir villada yaşayan üvey annesi Paula S.’yi de bıçakladı. Kadın ağır yaralanırken, yardımına koşan 40 yaşındaki ev arkadaşı da saldırı sırasında bıçak darbeleri aldı.

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Hamburg bu cinayeti konuşuyor: Genç adam annesini katletti, üvey annesini...

NAZİK BİRİ OLARAK TANINIYOR
Çığlıkları duyan komşular hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Cinayetin ardından mahallede büyük bir şaşkınlık yaşandı. Kian W.’yi tanıyan komşuları, onu nazik ve kibar bir genç olarak tarif etti. Ancak son dönemde içine kapandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını belirttiler.

Hamburg bu cinayeti konuşuyor: Genç adam annesini katletti, üvey annesini...

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#Hamburg#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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