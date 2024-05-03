Hamburg Başkonsolosu’ndan, kurban bağışı!

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DİTİB Hamburg ve Schleswig Holstein Eyalet Birliği’nin geleneksel din görevlileri ve dernek yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç’e kurban vekaletini teslim etti. DİTİB’in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkonsolos Kara, “DİTİB ve TDV kurban organizasyonu ile diğer alanlardaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Kurban organizasyonuyla ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatarak bayram sevinci yaşatılıyor” dedi. Kara konuşmasını, “Bu anlamda yapılan hayırlı çalışmalardan ötürü DİTİB Hamburg ve Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç’e, Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök’e, dernek yöneticilerine ve din görevlilerine teşekkür ediyorum” diyerek tamamladı. Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara’nın kurban vekaletini kabul eden Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, DİTİB ve TDV adına teşekkürlerini ileterek bağış makbuzunu kendilerine takdim etti.