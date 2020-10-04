Hamburg-Aue maçına korona iptali

İPTAL gerekçesi ise Aue kulübü çalışanlarından ikisinin test sonucunun pozitif çıkması. Derhal önlem alan kulüp, futbolcuları, teknik heyeti ve takımla çalışan görevlileri önlem amacıyla karantinaya aldı. Aue kulübünden yapılan açıklamada ortaya çıkan durumdan dolayı çok üzgün oldukları belirtildi. Hamburg yönetimi ise maçın oynanmayacağını duyururken, takımın maç günü antrenman yapacağını duyurdu. İki takım arasındaki karşılaşma daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.