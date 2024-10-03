Hamburg Ana Tren Garı’nda Marburg virüsü endişesi!

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FEDERAL polis, çarşamba günü öğleden sonra hattaki 4. peronu kapatarak yolcuların bölgeden ayrılmasını sağladı. Bild gazetesi, tehlikeli bir virüs enfeksiyonu taşıdığı düşünülen bir yolcu nedeniyle geniş çaplı önlem alındığını duyurdu. Akşam saatlerinde peron tekrar açıldı; başlangıçta iki peronun kapatıldığı belirtilmişti. Bild gazetesi, 26 yaşındaki bir tıp öğrencisi ve kız arkadaşının, Frankfurt’tan Hamburg’a giden ICE hızlı treninde olduğunu yazdı. Öğrenci, Ruanda’dan döndükten sonra Marburg virüsü taşıyan bir hastayı tedavi ettiğini söyledi. Hamburg’a doğru tren yolculuğu sırasında grip benzeri semptomlar göstermeye başladı ve hafif mide bulantısı hissetti. Ancak ögrencinin ateşi olmadığı belirtildi.

ÇİFT HASTANEDE İNCELENİYOR26 yaşındaki tıp öğrencisi ve kız arkadaşı izole edilerek Eppendorf Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çiftin gerçekten virüsle enfekte olup olmadığı henüz belli değil. Polis tren garındaki kişilerin bilgilerini aldı. Sağlık dairesi ve federal polis, trende potansiyel olarak virüslü kişiyle yakın temas halinde olan diğer yolcuları tespit etmeye çalışıyor. Hamburg itfaiyesi sözcüsü Christian Wolter, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, trenin Hamburg-Harburg İstasyonu’na götürüldüğünü, inceleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yolculuğuna devam ettiğini belirtti.AFRİKA KITASINDA GÖRÜLÜYORMarburg virüsü, ağır klinik tablolarla seyreden ve yüksek ölüm oranına sahip bir hastalık olarak biliniyor. Dışişleri Bakanlığı, vakaların çoğunun Afrika kıtasında görüldüğünü bildirdi.