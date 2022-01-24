Halle’de camiye kurusıkı tabancayla saldırı

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Saldırı, Islamisches Kulturcenter Derneği’ne bağlı camide cemaatin içinde olduğu sırada yapıldı. O sırada dışarıda bulunan iki kişi silah seslerini duyduktan sonra pencere kenarında kovanları görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, karşı binadan ateş açıldığını tespit etti. Yapılan aramada 55 yasındaki bir kişi gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca bulundu. Polis gözaltına alınan zanlının şu ana kadar siyasi nedenlerle herhangi bir kaydı bulunmadığını belirtti. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halle, 2019 yılında Stephan Balliet adlı aşırı sağcının Sinagog’a yönelik saldırısıyla gündeme gelmişti. Saldırıda sinagoga giremeyen saldırgan yoldan geçen bir kadını ve döner büfesinde bir kişiyi öldürmüştü.