Halle saldırganı cezaevinden kaçmaya çalıştı

AVLUYA temiz hava almak için çıkarıldığı sırada 3.40 metre yükseklikteki telleri aşan Stephan B., yanda bulunan binaya geçti. Buradan kaçmak için beş dakika boyunca çaba harcayan aşırı sağcı, başaramayacağını anlayınca avluya geri döndü. Gardiyanlara direnmeyen Stephan B. hücresine gönderildi. Cezaevi sözcüsü, cumartesi günü girişilen ve başarısız olan firar denemesi sırasında Stephan B.’ye kimsenin yardım etmediğini açıkladı. Cezaevi yönetimi, güvenlik kameralarıyla kontrol edilen avluda Stephan B.’nin kaçış sırasında nasıl fark edilmediğini araştırıyor. Stephan B., bu girişimin ardından çarşamba günü daha güvenlikli olan Burg Hapishanesi’ne nakledildi. 700 kişi kapasiteli Burg Hapishanesi, Saksonya Anhalt Eyaleti’nin en sıkı korunan hapishanesi olarak biliniyor.

Eyalet Adalet Bakanı Anne Marie Keding ise firar girişimi sırasında ihmali olan personel hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Cumartesi günü gerçekleşen olayın Eyalet Bakanlığı’na salı günü haber verilmesi de bakanı kızdırdı.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Stephan B., geçtiğimiz yıl 9 Kasım’da Halle kentinde elindeki ağır silahlarla sinagogu basmak istemişti. İçeridekileri öldürmeyi planlayan ırkçı saldırgan, kapının kilitli olması nedeniyle sinagoga girememişti. Bunun üzerine arkasına dönen zanlı o sırada yanından geçen bir kadına ateş ederek öldürmüştü. Ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Stephan B., bu kez 500 metre uzaklıktaki bir Türk’e ait döner büfesine girmiş, burada da 20 yaşındaki bir gencin canına kıymıştı.