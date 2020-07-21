Halle saldırganı 9 ay sonra hakim karşısında

NAUMBURG’da yapılması gereken dava, uygun salonunun bulunmaması nedeniyle Magdeburg Adliye binasındaki kütüphanede görüldü. Yaklaşık 300 bin Euro’ya mal olan 300 metrekarelik kütüphaneden dönüştürülen salonda Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemlere de uyuldu. Davada 43 müdahil yer aldı. Duruşma salonuna alınan 44 gazeteci yandaki salondan kapalı devre televizyon yayınıyla duruşmayı takip etti. Duruşma salonuna 50 kadar da izleyicinin girmesine izin verildi. Yargılanma boyunca 68’i polis, 147 tanık dinlenecek. Müdahiller arasında Türkiye kökenliler de bulunduğu için duruşmalar boyunca konuşulanlar Türkçe, Rusça ve İngilizceye simultane tercüme yapılıyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS BEKLENİLİYOR

28 yaşındaki ırkçı sanık Stephan Balliet hakkında savcılık çok sayıda suçtan dava açtı. Cezai ehliyeti tam olan ırkçı sanık, iki kişiyi öldürmek, 68 kişiyi öldürmeye teşebbüs, gasp maksadıyla yaralama, bir halk grubuna yönelik katliam ve ırkçı saikle hırsızlık ve tehditle suçlanıyor. Cinayetleri işlediği tarihten beri cezaevinde tutulan sanık hakkında savcı iddianamede ‘Yahudi karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hisleriyle cinayet işledi’ görüşüne yer verdi. Sanığın ağırlaştırılmış hapis cezası alması bekleniliyor.

İFADE VERDİ

Saat 11.00’de salona alınan Stephan Balliet mahkeme başkanının sorularını da cevaplandırdı. Kısa süre askerlik yaptığını anlatan sanık, hiç iyi bir arkadaşının olmadığını söyledi. İnternet üzerinden yazışmaları sevdiğini belirten sanık, silahlarla ilgili bilgiyi de internetten aldığını anlattı. 2015 yılında Almanya’ya yapılan mülteci akınının hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen sanık, hastalığı nedeniyle eğitimini tamamlamadığını aktardı. Anne ve babasının ayrı yaşadığını kendisinin ailesiyle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirten Stephan Balliet, “Olayla ailemin hiçbir ilgisi yok. İnsanlar elbette bu saldırının nasıl önlenebileceğini sorabilir. Ama bu beni ilgilendirmez. 2015 yılında bu toplum için hiçbir şey yapmamaya karar verdim” dedi. 18 duruşma ön görülen davada kararın en erken ekim ayında çıkması bekleniyor.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Stephan Balliet 9 Ekim 2019’da Halle kentinde sinagogda dua edildiği sırada burayı basıp içeridekileri öldürmeye hedefledi. Ancak bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle sinagoga giremedi. Kapıdan dönen ırkçı saldırgan, önünden geçen 40 yaşındaki Alman’ı tarayarak öldürdü. Arabasında yüklüce patlayıcı ve yedi de silah bulanan ırkçı, bu kez otomobilini 500 metre ilerideki bir Türk’e ait döner büfesine sürdü. Burada çalışanları ve yemek yiyenleri silahla tarayan ırkçı, öğle yemeği için büfede bulunan 20 yaşındaki bir Alman gencini öldürdü. Daha sonra otomobiliyle kaçan saldırgan, bir taksiyi gasp etmek için iki kişiyi silahla tehdit etti. Polisin 40 dakika boyunca nerede olduğunu anlayamadığı saldırgan, otobandaki inşaat çalışmaları sayesinde kaçamadı ve yakalandı.