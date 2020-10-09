Halle kurbanları birinci yılında anıldı

SALDIRININ birinci yıl döneminde konuşan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, saldırıyı lanetlerken, çok sayıda kişinin ibadet sırasında katledilmek istenmesini korkunç olarak değerlendirdi.

ÖNCE BİR KADINI TARAMIŞTI

Geçen yıl 9 Ekim’de ırkçı saldırgan Stephan Balliet, yaklaşık 50 kişinin bir arada ayin yaptığı sırada ağır silahlarla sinagoga girip katliam yapmak istemişti. Sinagogun giriş kapısı kilitli olduğu için içeri giremeyen ve planladığı katliamı gerçekleştiremeyen 28 yaşındaki ırkçı saldırgan, yanından geçen 40 yaşındaki bir kadını taramıştı. Suçsuz kadın olay yerinde can vermişti.

DÖNER BÜFESİNİ BASMIŞTI

Hırsını alamayan ırkçı, bu kez otomobiline binerek 500 metre mesafedeki döner büfesini basıp çalışanların ve müşterilerin üzerine kurşun yağdırmıştı. Çalışanlar ile müşteriler büfenin arka tarafına kaçarak canını kurtarmıştı. Ancak zihinsel ve bedensel engelli 20 yaşındaki genç kaçmayı başaramayınca kurşunların hedefi olmuş ve olay yerinde can vermişti. Saldırıdan sonra yakalanan Stephan Balliet, Magdeburg’da yargılanıyor.