Halle iddianamesi tamamlandı

Federal savcı, saldırganın iki kişiyi öldürme, çok sayıda kişiyi öldürmeye teşebbüs ve Yahudilere karşı halkı kışkırtmaktan dava açılmasını istedi. Irkçı katil Stefan B., Naumburg kentinde yargılanacak. Stephan B. geçen yıl 9 Ekim’de Yahudilerin dini ibadetlerini yaptıkları sırada Halle kentindeki sinagoga girip burada katliam yapmayı planlamıştı. Sinagoga giremeyen ırkçı saldırgan, yoldan geçen bir Alman kadını öldürdükten sonra yakınlardaki döner büfesine gitmiş, burada da iki Türk çalışan ile çok sayıda müşterinin üzerine gelişi güzel ateş etmişti. Kurşunların hedef olan 20 yaşındaki bir Alman genci yemek yediği sırada hayatını kaybetmişti.