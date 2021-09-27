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HABERLERAvrupa Haberleri

Halk ‘konutlar kamulaştırılsın’ dedi

#Almanya#Berlin#3 Bin Konutun Kamulaştırıldı
Halk ‘konutlar kamulaştırılsın’ dedi

Berlin’de yapılan halk oylamasında 3 bin konutun kamulaştırılması yönünde karar çıktı.

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BERLİN’de seçmenler, federal Meclis ve Eyalet Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra bir de halk oylamasında oylarını kullandı. Oylamada Deutsche Wohnen şirketine ait yaklaşık 3 bin özel konutun kamulaştırılması yönünde karar aldı. Seçmenlerin yüzde 56.4’ü konutların kamulaştırılmasından yana yüzde 39.0’u da hayır oyu verdi. Halk oylamasında çıkan sonuca göre Berlin Senatosu, konuyu Eyaletler Meclisi’nde gündeme alacak. Konutların kamulaştırılmasını isteyen inisiyatif, maliyetin 7-8 milyar euro civarında olacağını belirtirken, senato ise maliyetin 30 milyar euro olacağını hesapladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Halk oylamasından çıkan sonucun senato için bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak senato konuyu Eyalet Meclisi gündemine getirmek zorunda. Yasa gereği senato, konuyla ilgili bilirkişi raporu hazırlatacak. Sol Parti ve Yeşiller, kamulaştırmaya destek verirken, Berlin’de birinci parti gelen SPD ise CDU ve FDP gibi kamulaştırmaya karşı çıkıyor.

 

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#Almanya#Berlin#3 Bin Konutun Kamulaştırıldı