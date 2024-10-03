Haberin Devamı

İki Almanya’nın birleşmesinin 34. yıl dönümü vesilesiyle Eyaletler Meclisi dönem başkanlığını üstlenen Mecklenburg-Vorpommer’in başkenti Schwerin’de resmi tören düzenlendi. Schwerin Katedrali’ndeki dini törenin ardından ‘Birleşildi-Yelken Açmak’ sloganıyla düzenlenen devlet törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Başbakan Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst, Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ve eşi Juliana Harbarth, eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve hayat arkadaşı Daniela Schadt, bazı eyalet başbakanları ve politikacıların yanı sıra farklı kesimden temsilciler katıldı.



Haberin Devamı

Eyaletin başkenti Schwerin’de iki gün boyunca düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, yaptığı açılış konuşmasında, 29 Ekim 1989’da Schwerin’de 40 binden fazla kişinin özgürlük için sokaklara döküldüğünü hatırlatırken, 9 Kasım 1989’da iki Almanya’yı birbirinden ayıran duvarların yıkılmasıyla Almanya’nın ve Almanların bütünleştiğinin altını çizdi. İki Almanya’da halkların 40 yılı aşkın süre farklı sistemde yaşadıklarını belirtirken, son 34 yıl içinde bu farklılıkların tamamen giderilemediğine de işaret etti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Schwerin’deki resmi törende yaptığı konuşmasında, “3 Ekim sevinç günüdür, 3 Ekim mutluluk günüdür. Bu nedenle de 3 Ekim resmi tatil günüdür. Bu sevinci ve mutluluğu hep birlikte paylaşıyoruz” dedi. İki Almanya’nın resmen birleştiği 3 Ekim 1990’dan bu yana 34 yıl geçtiğinin ve bu süre içinde çok önemli gelişmeler kaydedildiğinin altını çizerken, doğu ve batı arasındaki farklılıkları kastederek, “Ama hâlâ hedefe ulaşamadık” açıklamasında bulundu. Şansölye Scholz, her alanda eşitlik hedefine ulaşmak için hükümet olarak kendilerine de büyük görevler düştüğünü belirtirken, “Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çeşitli alanlarda gereken adımları attık. Ama daha yapılacak çok şey olduğunu da biliyoruz. Bu alanda çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız” dedi.

‘SIKI BİR İŞ BİRLİĞİNE GEREKSİN VAR’

Şansölye Scholz, Almanya’da güçlenmekte olan aşırı sağa ve sağ popülistlere karşı ciddi mücadeleye gereksinim duyulduğunu da vurguladı. “Özgürlükçü demokrasiyi devre dışı bırakmak isteyen sağ popülistler ülkemize, ekonomimize ve dünyadaki imajımıza zarar vermekteler. Bu gelişmeleri engellemek için sıkı iş birliğine gereksinim var. Almanya’da halkın büyük bir bölümü demokratik temel düzene sahip çıkmaktadır. Mantıklı bir tutum ve davranış sergilemektedir. Bu insanlarımızla birlikte özgürlüğümüzü, demokrasimizi ve hukuk devletimizi koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.