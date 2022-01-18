Hâlâ ‘en sevilen politikacı’ Merkel!

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SEÇİM kampanyası döneminde olduğu gibi göreve başladıktan sonra da televizyon ekranlarında en çok görünen yüzlerden biri olan SPD’li Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yüzde 56.6’yla 2’nci, aynı partiden Başbakan Olaf Scholz ise yüzde 51.1’le 3’üncü sırada yer aldı. Türkiye kökenli Yeşiller’li Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir yüzde 47.1’le 6’ncı sıraya yerleşirken, aynı partili Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ‘en çok sevilen politikacılar’ sıralamasında ancak 16’ncı sırada yer alabildi.

SPD ÖNDE

26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerden yüzde 25.7’yle ‘en güçlü parti’ olarak çıkan SPD son kamuoyu yoklamalarında da konumunu korudu. Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa SPD’nin yüzde 26, hükümet ortakları Yeşiller’in yüzde 15.5, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 12 oy alacağı belirlendi. Muhafazakâr kanat CDU/CSU’nun yüzde 22.5, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 12 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı da saptandı. Bu veriler ışığında, son seçimlere göre CDU/CSU oy kaybına uğrarken diğer partilerin hepsinin oylarının arttığı da kaydedildi.