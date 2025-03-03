‘Hâlâ cesur başkanın vahşice kovulmasının şokundayım’

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ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Beyaz Saray’daki davranışı nedeniyle hâlâ şokta olduğunu söyledi. Baerbock, Alman kamu televizyonu ARD’de Caren Miosga’nun sunduğu açık oturumda, Beyaz Saray’dan yansıyan görüntüleri “çekilmez” bulduğunu vurgularken, “Cesur Ukrayna Devlet Başkanı’nın vahşice kovulmasının şokunu hâlâ atlatamadım. Ukrayna Devlet Başkanı’na davranışını çekemediğim için televizyonu iki kez kapattım” dedi.

‘BÖYLESİ DÜŞMAN ÜLKELER DE BİLE YAŞANMADI’

Açık oturuma katılan CDU’nun eski Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eski Başbakanı Armin Laschet de, “Böyle bir şey şimdiye kadar düşman ülkeler arasında bile yaşanmadı” diyerek Trump’ın tutumunu eleştirdi. Savunma uzmanı Claudia Major da, “Bu vahşilik ve sertlik beni gerçekten şaşırttı, benim için bir sürpriz oldu” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda “Rusya’nın hedefi Ukrayna’nın da ötesindedir. Şayet bizim en iyi koruyucumuz bir risk teşkil etmeye başlamışsa, biz kendimizi savunmak zorundayız” görüşünü vurguladı.

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‘AVRUPA SAVUNMA BİRLİĞİ OLUŞTURULSUN’

Armin Laschet de, Fransa, Polonya, Almanya, İtalya ve Baltık ülkelerinin bir araya gelerek bir “Avrupa Savunma Birliği” oluşturması gerektiğini de söyledi. Bakan Baerbock ayrıca Başbakan Olaf Scholz’a borç freninin gevşetilerek Ukrayna’ya askeri yardımın derhal yapılması çağrısında bulundu. Annalena Baerbock, “Borç frenimrefırmevedikmeli. Bizim paraya ihtiyacımız var. Almanya buna derhal karar vermeli. Bloke edilen 3 milyar Euro Ukrayna’ya derhal verilmeli. Bu parayı şu andaki Şansölye hemen serbest bırakmalı” dedi.