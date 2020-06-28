‘Hâlâ bu kafada olan Almanlar varmış!’

“BAHÇEYE geldim şoke oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş, her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim çevrem, iş arkadaşlarım, okul arkadaşlarım genelde hepsi Alman. Böyle bir şeyin başıma geleceğine inanmazdım. Böyle şeylerin olduğuna inanmıyordum, ama gördüm ki var, oluyormuş. Bütün Almanların yabancı düşmanı olduğunu düşünmüyorum, çünkü çevrem Alman. Ama bu kafayı taşıyan insanların hâlâ var olduğuna inanıyorum. Polis de ırkçılık olayı üzerine duruyor. Beni rahatlatmak için geceleri de bundan sonra polis yollayıp buraları kontrol edeceklerini söylediler. Kamera ya da görgü tanığı olmadığı için yapılabilecek pek bir şeyin olmadığını, genelde bu tip olaylarda şüphelilerin bulunamadığını ancak devriye gezip dikkat edeceklerini söylediler.”