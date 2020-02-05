‘Haksız rekabet içindeyiz, Asya’da yeni pazarlar bakıyoruz’

AKİB Başkanı Nejat Sin, Gümrük Birliği Anlaşması nedeniyle Türkiye’den yaş sebze ve meyvenin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine pazarlamanın zorluklarını hatırlatarak “AB kendi iç pazarını bize karşı koruyor. En büyük rakibimiz İspanya ile biz AB mevzuatları gereği haksız rekabet içindeyiz. AB İspanya veya başka bir üye ülkenin ürünleri için farklı kriterler bizim ürünlerimiz için farklı kriterler koyuyor. Bu da bizim Avrupa pazarına yeteri kadar girmemezi engelliyor. Oysa biz AB’ye üye olmayı hedefleyen aday ülkeyiz. Bu alanda centilmenlik bekliyoruz. Haksız rekabeti kırmak için biz de başka pazarlar arıyoruz. Berlin fuarında yeni pazarlar bulmak için girişimlerde ve temaslarda bulunuyoruz. Singapur, Tayland, Çin ve Malezya piyasası bizim hedeflerimiz arasında” dedi.





‘YAŞ SEBZE VE MEYVE MODA GİBİ’

Sin, Türkiye’nin son dönemlerde ürün çeşidini artırdığını belirterek “Türkiye ürün çeşidini ve kalitesini çok artırdı ve geliştirdi. Yaş sebze ve meyve de moda gibidir. Sürekli yenilenmeniz lazım” dedi. Sin, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Rusya’nın sınırlarını kapatmasının Türkiye’deki üreticinin lehine olacağını da kaydetti. Fuarda Bursa Büyükşehir iştirakçisi Bursa Tarım A.Ş. de stant açtı.

Şirketin ihracat sorumlusu Mustafa Subaşı “Fuardan çok memnunuz. Bizim hedefimiz incir, ayva ve armut ihracatımızı artırmak. İlk gün önemli görüşmeler yaptık” dedi. Türkiye’den yaş sebze ve meyve üreticilerinin yanı sıra plastik sektör için file üreten polifil şirketi de stant açtı.

Polifil Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Keskin “27 yıldır açılan fuara 22 yıldır aralıksız katılıyoruz. Sanayi ürünü olarak filelerimiz çok tutuluyor. AB içinde ve Amerika’da distribütörlerimiz var. Şimdi Asya ülkelerine de açılmak istiyoruz” dedi.





ÇİNLİ FİRMALAR GELMEDİ

Berlin’de her yıl çok sayıda firmayla temsil edilen Çin, bu kez çok az sayıda şirketle katıldı. Fuar yönetimi koronavirüs nedeniyle Çin firmalarının yarısının son anda fuara katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. 7 Şubat’a kadar açık kalacak fuara 90 ülkeden 3 bin 276 firma katıldı. 137 bin 504 metrekare alana kurulu fuara giriş bileti ise 32 Euro’dan satılıyor. Her gün 09.00’da kapılarını açan fuar 18.00’e kadar gezilebilir. Fuarda yaş meyve ve sebzenin yanı sıra tarım sektörünün yan ürünleri pazarlanıyor.