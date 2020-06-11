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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.06.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Haksız hibeye hem tutuklama hem haciz

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Haksız hibeye hem tutuklama hem haciz
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Almanya genelinde devletin Kovid-19 krizi nedeniyle işletmelere sağladığı hibe yardımları haksız yere alan kişilere soruşturmalar sürerken, Berlin’de bankayı dolandırdığı gerekçesiyle bir kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

ALINAN bilgiye göre zanlı, faaliyette olmayan bir metal firması ile başka firmalar adına 31 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında Berlin Yatırım Bankası’na hibe için başvurdu. Yalan beyanlarda zanlı, 10 ayrı firma için para talebinde bulundu ve toplamda 145 bin Euro aldı. Neukölln semtinde yakalanan zanlının hem evinde hem de iş yerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık suçu işlediğini dair çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık zanlıya ait 200 bin Euro değerinde mallara haciz koydurdu.

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