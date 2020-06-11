Haksız hibeye hem tutuklama hem haciz

ALINAN bilgiye göre zanlı, faaliyette olmayan bir metal firması ile başka firmalar adına 31 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında Berlin Yatırım Bankası’na hibe için başvurdu. Yalan beyanlarda zanlı, 10 ayrı firma için para talebinde bulundu ve toplamda 145 bin Euro aldı. Neukölln semtinde yakalanan zanlının hem evinde hem de iş yerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık suçu işlediğini dair çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık zanlıya ait 200 bin Euro değerinde mallara haciz koydurdu.