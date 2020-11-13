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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Hâkimler duruşmada maske takılmasını isteyebilir

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Hâkimler duruşmada maske takılmasını isteyebilir
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Almanya’da mahkemelerde duruşma sırasında hâkimlerin Covid-19’a karşı korunabilmeleri için salondaki herkesin maske takmasını isteyebileceği açıklandı.

FRANKFURT Bölge Mahkemesi’nde görülen bir dava sırasında avukatın maske takılmasına yönelik yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, hâkimlerin maske takılması konusunda karar verebileceğine hükmetti ve avukatın temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme salonlarında hâkimler duruşma boyunca cerrahi maske veya daha yüksek koruma önlemleri alınmasına yönelik karar verebilecek. Mahkeme salonunun yetersizliği, katılımcıların kalabalık olması halinde de mahkeme heyeti, duruşmaya video konferans yöntemiyle katılma imkânı sağlıyor.

 

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