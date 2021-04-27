Hâkimin evi ve iş yeri arandı

Weimar’da yaşayan hâkim Christian Detmmar hakkında savcılığa birçok suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hâkimin özel cep telefonu ile bilgisayarına el konuldu. Aile mahkemesinde görevli hâkim Detmmar, bir annenin şikâyeti üzerine Pestalozzi ilkokulunun çocuklara maske ve test zorunluluğu ile sosyal mesafeyi zorunlu kılan düzenlemesini yasaklamıştı. Savcı Hannes Grunseisen, suç duyurularının incelenmesinden sonra hâkimin hukuk dışı kararına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Thüringen Eyaleti Eğitim Bakanlığı da Weimar İdare Mahkemesi’ne şikâyette bulunmuştu.