Hakim Boateng’in gözünün yaşına bakmadı: 1.8 milyon euro ceza kesti

PARA cezası, Boateng’in gelir durumuna göre belirlendi. Savcı, medyada çıkan haberlere göre Boateng’in Bayern Münih’teyken günlük yaklaşık 33 bin euro kazandığını şu andaki takımı Lyon’da ise günlük en az 20 bin euro kazandığından yola çıkıldığını ifade etti. Alman basınının da yakından takip ettiği duruşmada savcılık 1.5 yıl tecilli hapis cezası ve 1.5 milyon euro para cezası talep etmişti

ATTIĞI YUMRUKTAN SUÇLU BULUNDU

Savcılık, Jerome Boateng’in eski sevgilisi Sherin Senler’le 2018’de Karayip adalarında yaptıkları tatilde çıkan tartışmada kız arkadaşına yumruk attığı, kafasından ısırdığı, cam lamba fırlattığı, yerlerde sürüklediği ve hakaretler ettiği suçlamasında bulundu. Savcı, mağdurun ev içi şiddet kurbanı olduğunu ancak aynı şekilde Boateng’in de ‘zehirlenmiş bir ilişkinin mağduru olduğunu’ ifade etti. Mahkeme Boateng’i sadece attığı yumruktan dolayı suçlu buldu. SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen mağdurun bir kız arkadaşı, birlikte tatil yaptıkları sırada kart oyunu oynarken ikilinin tartışmaya başladığını ve daha sonra Boateng’in eski kız arkadaşına yumruk atmaya başladığını söyledi. Mağdurun kız arkadaşı olan tanık, kendisinin de şiddet görmekten korktuğu için Boateng’in bir erkek arkadaşından yardım istemek için odadan kaçtığını söyledi. Avukatıyla duruşmaya katılan Boateng, savunmasında suçlamaları reddetti. Boateng, kendisine yöneltilen suçlamaların tam tersine kız arkadaşının çok agresif olduğunu ve kendisine saldırdığını söyledi. Boateng, kız arkadaşının dudağını ısırması üzerine onu ittiğini belirtirken, yerde sürüklemediğini ve lamba fırlatmadığını söyledi.

BİLİRKİŞİ DOĞRULADI

Ancak duruşmada görüşüne başvurulan adli tıp uzmanı bilirkişi, mahkemeye sunulan belgelerin, müdahil davacı olan mağdurun anlattıklarını doğrular nitelikte olduğunu ifade etti. Bilirkişi, “Burada belgelenen bulgular, müdahil davacının olayları açıklamasıyla büyük ölçüde bağdaştırılabilir” dedi. Bilirkişi, mağdurun o akşam gözündeki morluğun ancak, mağdurun ifade ettiği şekliyle gerçekleşebileceğini ve Boateng’in savunmasındaki ifadelerle uyuşmadığını kaydetti. Öte yandan Boateng ile eski kız arkadaşının, ortak kızlarının ikameti konsunda da davalı oldukları belirtildi. Şu anda Boateng ile birlikte yaşayan kızlarının ikamet hakları konusundaki davanın da kısa zamanda görüleceği belirtildi.