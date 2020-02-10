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Sıradaki Haber

Avrupa
Halil HOŞSÖZ / MANNHEİM
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

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Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Almanya’nın Rhein-Neckar bölgesindeki Türk Futbol kulüpleri, Elazığ ve Malatya depremzedelerine yardım için salon futbol turnuvasında buluştu. Çalhanoğlu Futbol Merkezi’nde düzenlenen turnuvada, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun formaları açık artırmayla satıldı.

Almanya’nın Rhein-Neckar Bölgesi’ndeki Türk futbol kulüplerinden 1.FC Turanspor Mannheim, FC Hochstätt Türkspor, 1.FC Wiesloch, KSC Schwetzingen ve Edingen Türkspor, Mannheim Türkspor öncülüğünde bir araya gelerek, Elazığ ve Malatya deprem mağdurlarına yardım için salon futbol turnuvası düzenlediler.

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Çalhanoğlu Futbol Merkezi’ndeki turnuvaya, organizatör takımların dışında Beşiktaşlılar Derneği, Bautiger 86 Selection, FC Dardania Albanische Kultur Verein, SV Enosis Mannheim, Türkgücü Eibensbach, Karlsruhe Gençlerbirliği, FV Türkgücü Germersheim, VfR Mannheim, Çalhanoğlu Futbol Merkezi, Türkgücü Freiburg, TuS 1891 Flomersheim, Vatanspor Frankenthal, TS Mosbach ve TSKV Türkgücü Frankfurt takımları da katıldı.
Turnuvaya destek amacıyla milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun Türk Milli Takımı ve AC Milan’da giydiği formaları açık artırmaya sunuldu. Hakan’ın Milli Takım formasını, Star Getränke firması 2 bin 50 Euro karşılığında alırken, AC Milan takımında giydiği forması ise 660 Euro karşılığında 1. FC Wiesloch Kulübü Başkanı Avni Yılmaz’ın oldu.
Hakan Çalhanoğlu’ndan destek
ŞAMPİYON TURANSPOR
Çeyrek finalde FC Dardania Albanischer Kultur Verein’ı 2-1’le geçen KSC Schwetzingen, Mannheim Türkspor’u 7-3 yenen TSKV Türkgücü Frankfurt, Freiburg Türkgücü’nü 3-1 mağlup eden Turanspor ve SV Enosis Mannheim karşısında 7-5’lik skorla gülen Türkgücü Eibensbach yarı finale yükseldiler.
Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Yarı finalde TKSV Türkgücü Frankfurt KSC Schwetzingen’i, 1.FC Turanspor Mannheim da Türkgücü Eibensbach’ı eleyerek adlarını finale yazdırdılar. Çekişmeli geçen final mücadelesinde TSKV Türkgücü Frankfurt’u 3-2 yenme başarısı gösteren 1.FC Turanspor Mannheim, turnuvanın şampiyonu oldu.

20 BİN EURO’YA TAMAMLANACAK
Yardım turnuvasının organizasyon sorumlularından Sinan Sürer, turnuvadan sonra yaptığı açıklamada, yiyecek-içecek satışı, katılım ücretleri, sponsor gelirleri ve Hakan Çalhanoğu’nun forma satışıyla birlikte 17 bin 705 Euro toplandığını, hafta içinde gelecek bağışlarla birlikte bunun 20 bin Euro’ya tamamlanarak, Elazığ ve Malatya deprem mağdurlarına gönderileceğini bildirdi.

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

Hakan Çalhanoğlu’ndan destek

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