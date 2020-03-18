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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 18.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Hakan Çalhanoğlu bombası!

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Hakan Çalhanoğlu bombası!
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Napoli kadroda büyük revizyona gitmeye hazırlanıyor. Gündeme gelen ilk isim ise Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu...

İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb.com'un haberine göre, Napoli sezon sonunda Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ve Wolverhampton Wanderers'tan Diogo Jota için çalışmalara başladı.

Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun Milan'ı çalıştırdığı dönemde takımın değişilmez isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nu çok istediği ve yönetimden transferin mutlaka bitirilmesini talep ettiği öğrenildi.

Milli yıldız bu sezon Milan'da 25 maça çıktı. Hakan bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Napoli'de gündeme gelen bir diğer isim ise Diogo Jota...

Portekizli yıldız Wolverhampton'da yıldızını parlattı. Genç oyuncu bu sezon Wolves'ta 36 maça çıkarken 15 gol atıp 6 asist yaptı.

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